Новости: Политика
24 февраля 2022, 06:03 • Татьяна Юдина • 101520
Кулеба: Путин начал полномасштабную войну против Украины
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины, сообщает УНН.
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“Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и одержит победу. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - написал министр.
Напомним
В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.
Источник: УНН
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