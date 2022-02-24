"Наши мысли с народом Украины": в НАТО сделали заявление о нападении России

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений НАТО - сделал заявление по поводу нападения России на Украину, пишет УНН.

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"Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, совершенно неоправданное и ничем не спровоцированное. Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за то, что она допустила эту атаку", - говорится в заявлении.

Североатлантический совет указал, что "это новое нападение является грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, и полностью противоречит обязательствам России по Хельсинкскому Заключительному акту, Парижской хартии, Будапештскому меморандуму и Основополагающему акту Россия-НАТО. Это представляет собой акт агрессии против независимой мирной страны".

"Мы поддерживаем народ Украины и ее законных, демократически избранных президента, парламент и правительство. Мы всегда будем полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - сказано в заявлении.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное гуманитарное право и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся", - указано в заявлении.

Также в заявлении было осуждение российского "признания Л/ДНР". "Это еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также противоречит Минским соглашениям, подписантом которых является Россия. Союзники никогда не примут этого незаконного признания", - указано в заявлении

Кроме этого, Североатлантический совет указал, что "мы самым решительным образом призываем Россию свернуть с избранного ею пути насилия и агрессии". "Руководители России должны нести полную ответственность за последствия своих действий. Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - говорится в заявлении.

"На протяжении всего этого кризиса НАТО, союзники и наши партнеры приложили все усилия для продолжения дипломатии и диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне, и внесли множество существенных предложений по укреплению безопасности всех стран в евроатлантическом регионе. Мы неоднократно приглашали Россию к переговорам в Совете Россия-НАТО. Россия до сих пор не ответила взаимностью. Это Россия, и только Россия, выбрала эскалацию", - отмечается в заявлении.

Североатлантический совет указал, в заявлении, что "действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства".

"Сегодня мы провели консультации по статье 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с нашим оборонительным планом по защите всех союзников, предпринять дополнительные шаги для дальнейшего усиления сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации.

Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора непоколебима. Мы объединились, чтобы защищать друг друга", - подытоживается в заявлении.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение.