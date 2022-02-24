КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российская техника пошла на прорыв в Киевской области. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Андрей Демченко, пишет УНН.

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“В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы”, — сообщил спикер.

По его словам, военная техника врага зашла через пункт пропуска “Вильча”.

Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы “Млачевка” Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.

“Отметим, пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией”, — отметил собеседник.

Как писал УНН, российская военная техника, в том числе бронированная нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.