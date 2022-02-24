На фоне вторжения РФ в Украину НАТО активизирует план Альянса по обороне

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На фоне агрессивных действий России в НАТО решили ввести в действие планы обороны. Об этом Столтенберг заявил на внеочередном заседании Североатлантического совета, сообщает корреспондент УНН.

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"Сегодня Североатлантический совет принял решение активизировать наши оборонные планы, по просьбе нашего высшего военного командира, генерала Тода Вольтерса. Это благоразумный и оборонительный шаг для защиты союзных стран во время этого кризиса. И это позволит нам развернуть возможности и силы, включая Силы реагирования НАТО, туда, где они необходимы”, - сказал генсек Альянса.

Детали

По его словам, в ответ на масштабное наращивание Россией военной мощи, в НАТО уже укрепили коллективную оборону на суше, на море и в воздухе.

За последние недели союзники из Северной Америки и Европы перебросили тысячи военнослужащих в восточную часть Альянса.

"Более 100 самолетов находятся в состоянии повышенной готовности, защищая наше воздушное пространство. И более 120 кораблей союзников в море, от Крайнего Севера до Средиземноморья. Все это показывает, что наше обязательство по коллективной обороне, статья 5, является железным. И мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы оградить Альянс от агрессии", - сообщил Генсек.

"Я созвал завтра виртуальный саммит лидеров НАТО, чтобы обсудить дальнейшие действия", - добавил он.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.