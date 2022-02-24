КИЕВ. 24 февраля. УНН. Латвия прекращает выдачу виз россиянам и отзывает посла в России. Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс, пишет УНН.

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“Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями”, — написал дипломат в Twitter.

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