Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.

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“Президент Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. То есть сопротивление, отпор будут нарастать”, — сказал Подоляк.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.