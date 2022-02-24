Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций
Владимир Зеленский
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Президент Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. То есть сопротивление, отпор будут нарастать”, — сказал Подоляк.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
На всей территории Украины ввели военное положение.