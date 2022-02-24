Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,2672  EUR: 33,17 0,2668 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17235

Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций

Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Президент Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. То есть сопротивление, отпор будут нарастать”, — сказал Подоляк.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.