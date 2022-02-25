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В ряды теробороны разрешили принимать мужчин старше 60 лет

В ряды теробороны разрешили принимать мужчин старше 60 лет

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ряды территориальной обороны разрешено по желанию привлекать мужчин старше 60 лет, сообщает УНН.

Цитата

“Кроме этого, мной принято решение, которое согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиным, привлекать к Силам ТрО патриотов в возрасте свыше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага”, — написал министр на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в ряды теробороны записываются тысячи людей.

“Итак, „заблукавші“, нех@й щастить, — красноречиво написал министр.

Резников подчеркнул, что гордится защитниками страны.

“Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери.

Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу”, — написал министр.

Дополнения

В ОП говорят, что наибольшая военная опасность сейчас — с направления Дымер-Иванков к северо-западу от Киева.

Источник: УНН
Теги: война

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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