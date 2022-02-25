Зеленский назначил Лебедя командующим Нацгвардии

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардии. Соответствующий указ обнародован 25 февраля, пишет УНН.

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"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

Детали

28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.

Перед тем командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре.