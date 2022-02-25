Новости: Политика
25 февраля 2022, 16:26 • Саша Картер • 17130
Зеленский назначил Лебедя командующим Нацгвардии
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардии. Соответствующий указ обнародован 25 февраля, пишет УНН.
Цитата
"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.
Детали
28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.
Перед тем командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре.
Источник: УНН
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