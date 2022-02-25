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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Генсек НАТО: Кремль не ограничится Украиной

Генсек НАТО: Кремль не ограничится Украиной

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Цели Кремля не ограничатся Украиной. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в пятниц по итогам внеочередного виртуального саммита глав государств и правительств Альянса, пишет УНН.

Цитата

“Цели Кремля не ограничиваются Украиной. Россия потребовала юридически обязывающих соглашений об отказе от дальнейшего расширения НАТО. И вывести войска и инфраструктуру союзников, присоединившихся после 1997 года”, — заявил Генсек.

Детали

По его словам, мир сейчас сталкивается с “новой нормальностью” в европейской безопасности, где Россия открыто оспаривает порядок и использует силу для достижения своих целей.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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