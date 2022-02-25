НАТО продолжит поставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО

КИЕВ. 25 февраля. УНН. НАТО продолжит поставлять Украине военную помощь. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в пятницу по итогам внеочередного виртуального саммита глав государств и правительств Альянса, пишет УНН.

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«Союзники по НАТО продолжают оказывать поддержку Украине, и на сегодняшней встрече на саммите НАТО с ЕС, Финляндией и Швецией объявили, а также проинформировали всех союзников о типе вооружений, типе поддержки, некоторая из которых также включают системы ПВО», - сказал Генсек.

Детали

По его словам, НАТО и союзники оказывали и продолжат оказывать Украине поддержку, в частности предоставляя различные виды техники.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.