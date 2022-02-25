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НАТО продолжит поставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО

НАТО продолжит поставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО

КИЕВ. 25 февраля. УНН. НАТО продолжит поставлять Украине военную помощь. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в пятницу по итогам внеочередного виртуального саммита глав государств и правительств Альянса, пишет УНН.

Цитата

«Союзники по НАТО продолжают оказывать поддержку Украине, и на сегодняшней встрече на саммите НАТО с ЕС, Финляндией и Швецией объявили, а также проинформировали всех союзников о типе вооружений, типе поддержки, некоторая из которых также включают системы ПВО», - сказал Генсек.

Детали

По его словам, НАТО и союзники оказывали и продолжат оказывать Украине поддержку, в частности предоставляя различные виды техники.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: НАТО

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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