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РФ в Совбезе ООН ветировал резолюцию в ответ на свою агрессию против Украины

РФ в Совбезе ООН ветировал резолюцию в ответ на свою агрессию против Украины

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Россия ветировала проект резолюции Совбеза по реагированию организации на акт вооруженной агрессии РФ против Украины и привлечению Кремля к ответственности. Голосование состоялось в пятницу, 25 февраля, во время срочного заседания Совета Безопасности, сообщает УНН.

Детали

Проект резолюции, инициированной США, Албанией и десятков других стран-членов ООН, поддержали 11 членов Совбеза. Россия высказалась против. Три страны — Китай, Индия и ОАЭ-воздержались.

Содержание проекта резолюции озвучила перед голосованием постоянная представительница США при ООН Линда Томас Гринфилд.

“Мы и Албания в консультациях с партнерами подготовили этот проект резолюции, где привлекаем к ответственности Россию за агрессию в Украине”, — отметила она.

По словам Гринфилд, в документе осуждается агрессия России, подтверждается суверенитет и независимость, единство и территориальная целостность Украины. Также текст содержит требования к Российской Федерации безотлагательно, полностью и без всяких условий вывести свои силы.

Также в резолюции содержится призыв к посредничеству быстрого, безопасного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи тем, кто нуждается в этом в Украине.

Ожидается, что проект подобной резолюции будет вынесен в ближайшие дни на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН.

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Источник: УНН
Теги: Совбез
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