Новости: Политика
26 февраля 2022, 03:57 • Юлиана Росковинская • 1440
Казахстан отказался помогать Путину воевать против Украины - NBC
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Казахстан отказал России приобщить свои войска к наступлению на Украину. Также, страна не согласилась признать псевдореспублики Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Как сообщает NBC, Казахстан отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к масштабной войне на территории Украины.
Кроме того, правительство Казахстана заявило, что не признает созданные Россией псевдореспублики ЛДНР.
Напомним
РФ в Совбезе ООН ветировал резолюцию в ответ на свою агрессию против Украины.
Источник: УНН
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