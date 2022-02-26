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Казахстан отказался помогать Путину воевать против Украины - NBC

Казахстан отказался помогать Путину воевать против Украины - NBC

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Казахстан отказал России приобщить свои войска к наступлению на Украину. Также, страна не согласилась признать псевдореспублики Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Как сообщает NBC, Казахстан отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к масштабной войне на территории Украины.

Кроме того, правительство Казахстана заявило, что не признает созданные Россией псевдореспублики ЛДНР.

Напомним

РФ в Совбезе ООН ветировал резолюцию в ответ на свою агрессию против Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Казахстан, война с Россией
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