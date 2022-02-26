Украинская дипломатия в действии: Кипр не будет блокировать, а Италия поддержала отключение РФ от SWIFT

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, пишет УНН.

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“Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков”, — написал Кулеба.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский также в Twitter написал: "Это начало новой страницы в истории наших государств Украины и Италии. Только что Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС".

Ранее



Ранее сообщалось, что существует реальная вероятность того, что Европейский Союз может пойти на спорный шаг, отключив Россию от SWIFT, платежной сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру.



В правительстве Германии заявили, что готовы пересмотреть решение по отключению России от SWIFT.

О новых санкциях, оружии и изоляции России

Также Кулеба отметил в Facebook, что каждый новый день приносит новые санкции, оружие и изоляцию России. "Уже прибыли противотанковое оружие, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для всех типов оружия и артиллерии, автомобили, бронежилеты, топливо, десятки позиций вооружения и амуниции. Будет еще больше. Главное, чтобы мы крепко стояли и держали Киев", - написал Кулеба.

Он отметил, что президент США Байден ночью говорил с Президентом Зеленским и принял решение о немедленном выделении Украине 600 млн долл.: 250 млн на общую помощь и 350 млн на военную. Белый дом обратился к Конгрессу с согласием на выделение 6,4 миллиарда долл. на поддержку Украины - из них 3,5 млрд долл. на оборону.

"Лично Путин и Лавров попали под санкции ЕС. Скоро это сделают США и другие. Новый пакет санкций ЕС уже в работе.

Российские банки, компании, товары буквально выбрасывают с полок, финансовых систем, бирж. Россию лишают спортивных и развлекательных мероприятий - Лиги чемпионов и Евровидения. Эта волна должна нарастать как цунами. И мы над этим работаем.

Целый ряд стран уже закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний, сегодня их станет еще больше. Мировым изгнанникам придется либо не летать вообще, либо облетать через полмира. Россиянам перестали выдавать визы уже несколько стран ЕС", - указал глава МИД.

Он добавил, что "обстрел дома на Лобановского в Киеве будет одним из эпизодов в следствии по военным преступлениям РФ в Международном уголовном суде в Гааге. Соответствующий юридический процесс уже идет полным ходом. Мы уже над этим работаем.

В Совете Безопасности ООН при попытке принять резолюцию Россия отчаянно пыталась не остаться единственной страной, которая применит вето. Ей это не удалось. Даже близкие друзья воздержались от того, чтобы открыто встать на сторону России".