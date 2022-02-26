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В Украине начала работу “горячая линия” для родственников российских солдат

В Украине начала работу “горячая линия” для родственников российских солдат

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине запустили, анонсированную ранее, “горячую линию” для родственников солдат-оккупантов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает УНН.

Цитата

“Сегодня в 19:00 начинает свою работу „горячая линия“ для родственников солдат-оккупантов!
Их родные имеют право знать что случилось с их сыном или мужем, которого Путин послал на убой в Украину.

Сделайте все максимально от Вас зависящее, чтобы россияне узнали о работе нашей горячей линии, которую мы назвали :
„Вернись живым из Украины!“”, — написал советник министра у себя в Телегам-канале.

Источник: УНН
Теги: война
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