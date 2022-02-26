Путин, иди на х*й: более 8 тысяч человек в Тель-Авиве вышли на митинг в поддержку Украины

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Более 8 тысяч жителей Израиля вышли сегодня на митинг в поддержку Украине. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Детали

Более 8 тысяч человек в центре Тель-Авива вышли на демонстрации и протесты против российского режима и инициированной, российским президентом Владимиром Путиным, войны на территории Украины.

Активисты собрались на Бульваре Ротшильд в 18:00 и прошли в направлении театра Хабима, через центр города. Местные жители, репатрианты из Украины, Грузии, Америки и других стран скандировали: “Слава нации, смерть врагам”! “Русский корабль, иди на х*й”! “Путин ху*ло”! “Украина — прежде всего”!

Полиция Израиля и правоохранительные органы обеспечивали безопасное проведение митинга.

Все прошло без происшествий.