Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Архив
14730

Путин, иди на х*й: более 8 тысяч человек в Тель-Авиве вышли на митинг в поддержку Украины

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Более 8 тысяч жителей Израиля вышли сегодня на митинг в поддержку Украине. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Детали

Более 8 тысяч человек в центре Тель-Авива вышли на демонстрации и протесты против российского режима и инициированной, российским президентом Владимиром Путиным, войны на территории Украины.

Активисты собрались на Бульваре Ротшильд в 18:00 и прошли в направлении театра Хабима, через центр города. Местные жители, репатрианты из Украины, Грузии, Америки и других стран скандировали: “Слава нации, смерть врагам”! “Русский корабль, иди на х*й”! “Путин ху*ло”! “Украина — прежде всего”!

Полиция Израиля и правоохранительные органы обеспечивали безопасное проведение митинга.

Все прошло без происшествий.

Источник: УНН
Теги: Израиль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.