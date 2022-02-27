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Создают Интернациональный легион: Зеленский призвал иностранцев присоединиться к защите Украины против российских оккупантов

Создают Интернациональный легион: Зеленский призвал иностранцев присоединиться к защите Украины против российских оккупантов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Все иностранные граждане, желающие защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, которые могут присоединиться к украинской армии. Соответствующее заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века”, - говорится в сообщении.

Детали

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы имеют право поступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе и в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Для записи в интернациональный легион и по всем деталям необходимо обращаться к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в государствах. Контактная информация есть на сайте Посольств.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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