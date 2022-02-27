Создают Интернациональный легион: Зеленский призвал иностранцев присоединиться к защите Украины против российских оккупантов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Все иностранные граждане, желающие защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, которые могут присоединиться к украинской армии. Соответствующее заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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“Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века”, - говорится в сообщении.

Детали

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы имеют право поступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе и в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Для записи в интернациональный легион и по всем деталям необходимо обращаться к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в государствах. Контактная информация есть на сайте Посольств.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.