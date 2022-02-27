Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18495

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге - Зеленский

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге - Зеленский

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", - написал Зеленский.

Добавим

Он призвал суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.