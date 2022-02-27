Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге - Зеленский

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, передает УНН.

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"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", - написал Зеленский.

Добавим

Он призвал суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.