Зеленский поговорил с Лукашенко
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передаетУНН.
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"Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский в Telegram.
Деталей разговора пока нет.
Добавим
Ранее РФ заявила, что ждет украинскую сторону на переговоры в белорусском Гомеле. Украина же от переговоров в Беларуси отказалась.
Как сообщили в ОП, Украина отказалась от переговоров с Россией в Гомеле из-за того, что Москва требует, чтобы украинская армия сложила оружие.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.