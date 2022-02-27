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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Новости: Политика
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Зеленский поговорил с Лукашенко

Зеленский поговорил с Лукашенко

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передаетУНН.

Цитата

"Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский в Telegram.

Деталей разговора пока нет.

Добавим

Ранее РФ заявила, что ждет украинскую сторону на переговоры в белорусском Гомеле. Украина же от переговоров в Беларуси отказалась.

Как сообщили в ОП, Украина отказалась от переговоров с Россией в Гомеле из-за того, что Москва требует, чтобы украинская армия сложила оружие.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, Владимир Зеленский
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