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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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В Беларуси начались переговоры между Украиной и Россией

В Беларуси начались переговоры между Украиной и Россией

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Беларуси начались переговоры между российской и украинской делегациями. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, передает УНН.

Детали

Вениславский заявил, что переговоры уже начались. Однако российские СМИ сообщают, что делегации только прибывают к месту их проведения.

Добавим

Как стало известно, ​Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной в Гомельской области.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что "братья-белорусы" занимают оппозиционную сторону.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, переговоры
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