СБ ООН запросил проведение экстренной сессии Генассамблеи по вторжению России в Украину

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Совет Безопасности ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по вторжению России в Украину, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, в начале заседания постпред России — страны, которая сейчас председательствует в СБ — Василий Небензя пригласил к участию постоянного представителя Украины Сергея Кислицю.

“Совет безопасности сейчас начнет рассмотрение второго пункта повестки дня. На рассмотрение Совета Безопасности предоставляется документ — это текст проекта резолюции, представленной США и Албанией. Сейчас я поставлю этот проект резолюции на голосование”, — сказал он.

Результаты голосования: 11 голосов за, 1 голос против, три — воздержались.

“В соответствии с тем что есть уставленная практика в Совете Безопасности, данный вопрос и данное голосование имело процедурный характер, и проект резолюции считается принятым”, — сказал Небензя.

“Впервые за десятилетие была созвана экстренная, специальная сессия Генассамблеи ООН. Далее мы проголосуем за резолюцию, для того чтобы привлечь Россию к ответственности за свои неприемлемые действия и за нарушение Хартии ООН”, — отметила постпред США Линда Томас-Гринфилд.