Вступили в действие санкции Евросоюза против России

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В понедельник, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского союза, сообщает УНН.

Санкции ЕС против России предусматривают:

— Запрещены любые полеты в страны ЕС российским самолетам — государственным, частным, принадлежащих российским авиакомпаниям, просто зарегистрированные в РФ или не зарегистрированы, но контролируются россиянами. Разрешены лишь аварийные приземления.

— Запрет на любые операции с Центральным банком России. В частности, “заморожены” международные валютные резервы РФ, которые находятся в европейских банках.

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