Меджлис призывает мир признать РФ государством-террористом

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Меджлис крымскотатарского народа призвал мир признать Российскую Федерацию государством - террористом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым в Facebook, передает УНН.

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“Меджлис крымскотатарского народа призывает международное сообщество признать РФ государством террористом, а ее военно-политическое руководство — международными преступниками”, — говорится в заявлении.

Он также призвал НАТО, США и ЕС закрыть небо над Украиной и ввести полное эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. Меджлис обращается к главам государств - членов Организации исламского сотрудничества с призывом "прекратить любые формы сотрудничества с РФ и взаимодействия с военными преступниками, которые возглавляют эту террористическую державу".

В то же время он призывает лидеров государств-членов Организации тюркских государств осудить агрессию РФ против Украины и требовать от Владимира Путина немедленно прекратить военные действия против Украины, освободить оккупированные украинские территории включительно с Автономной Республикой Крым и Севастополем.

В представительном органе крымскотатарского народа поддержали инициативу Верховной Рады о создании Генеральной Ассамблеей ООН трибунала для рассмотрения преступлений путинского режима против Украины, Грузии и других государств.

Также отмечается, что Меджлис восхищается мужеством, отвагой, самоотверженностью и патриотизмом гражданского общества Украины. При этом каждому российскому бойцу, который ступил на украинскую землю, предлагается немедленно сложить оружие и сдаться.

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