Зеленский: Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник, 28 февраля, пишет УНН.

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“Мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре”, - заявил Зеленский.

Детали

По словам Зеленского, Украина благодарна партнерам за то, что они рядом, но цель государства - быть вместе со всеми европейцами. И главное - быть на равных.

“Я уверен, что это справедливо, я уверен, мы это заслужили. Я уверен, что все это - возможно”, - подчеркнул глава государства.

Ранее

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в Европейский Союз.