Начались переговоры между Украиной и РФ

КИЕВ. 28 февраля. УНН. На границе с Республикой Беларусь начались переговоры украинской стороны с делегацией России, передает корреспондент УНН.



Детали

Переговоры проходят в районе украинско-белорусской границы. В начале переговоров к участникам обратился министр иностранных дел Беларуси Вадим Макей.

В состав украинской делегации входят: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров - "немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", сообщили в Офисе Президента ранее.

Раньше

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной на границе с Беларусью.