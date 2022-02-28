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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Переговоры завершились. Делегации Украины и РФ едут в столицы для консультаций - Подоляк

Переговоры завершились. Делегации Украины и РФ едут в столицы для консультаций - Подоляк

Михаил Подоляк

КИЕВ. 28 февраля. УНН. На границе с Беларусью завершились переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций, передает УНН.

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“Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Для того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации к логистическим решениям, стороны едут в свои столицы на консультации. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы будут иметь уже конкретную практику развития”, - заявил Подоляк.

Добавим

Переговоры проходят в районе украинско-белорусской границы. В начале переговоров к участникам обратился министр иностранных дел Беларуси Вадим Макей.

В состав украинской делегации входят: председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевым вопросом переговоров является “немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”, сообщили в Офисе Президента ранее.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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