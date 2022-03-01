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Новости: Политика
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В Испании хотят легализовать всех украинских мигрантов

В Испании хотят легализовать всех украинских мигрантов

КИЕВ. 1 марта. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчез на своей странице в Twitter заявил, что Испания хочет легализовать всех украинских мигрантов и оказать им помощь, об этом сообщает УНН.

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"Мы собираемся реализовать комплекс мероприятий, чтобы они могли жить и работать легально и гарантировать украинцам доступ к образованию, здравоохранению и социальной политики, как и любого гражданина нашей страны" - заявил в эфире в одном из местных телеканалов Педро Санчез.

Он подчеркнул, что в Испании проживает около 100 тысяч украинцев и им сейчас нужна поддержка и помощь.

Добавим

Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), которые известны своей жесткой иммиграционной политикой и принципу нулевого переселения беженцев, принимают сотни тысяч беженцев с Украины. Они организуют благотворительные собрания, обустраивают временные лагеря и помогают беженцам пересечь границу.

Источник: УНН
Теги: Испания, мигранты
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