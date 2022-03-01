Беларусь ждет такие же санкции как и Россию, если она будет действовать так же

КИЕВ. 1 марта. УНН. Во время брифинга для прессы спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Беларусь ждут такие же санкции как и Россию, если она станет на тропу по которой идет Россия. Об этом сообщает корреспондент УНН.

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Во время брифинга для прессы, американской дипломат и пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что некоторое время русские войска наполняли Беларусь, когда российские войска обосновались на суверенной белорусской территории, чтобы осуществить намеренный, неоправданный, неспровоцированное нападение и вторжение против третьей страны.

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"Все время режим (России - ред.) продолжает жестоко подавлять демократические устремления народа Беларуси. Она, как я уже говорил ранее, становится все более подчиненной России, вновь демонстрируя готовность президента Лукашенко действовать против интересов собственного народа, чтобы заслужить благосклонность Москвы и остаться у власти", - сказал спикер.

Нед Прайс сообщил, что в результате незащищенной поддержки режимом и даже содействия тому, что русские делают в Украине, США вводят санкции. Они ввели санкции против около двух десятков белорусских физических и юридических лиц.

"Мы видели на каждом шагу, что президент Лукашенко отверг волю собственного народа и бросил свою судьбу с президентом Путиным и его милитаристскими целями против Украины. Следовательно, если так будет продолжаться, Беларусь и в дальнейшем будет сталкиваться с мерами глубокой ответственности", - добавил Над Прайс.

Добавим

ЕС усилит санкции против Беларуси за соучастие в агрессии против Украины.