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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Украина отзывает на консультации послов из Грузии и Кыргызстана

Украина отзывает на консультации послов из Грузии и Кыргызстана

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина отзывает послов из Грузии и Кыргызстана. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, пишет УНН.

Цитата

“Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения относительно тех государств, которые изменили своему слову и международному праву. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации. За оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии. За преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь. За безнравственную позицию по санкциям", - заявил Зеленский.

Дополнения

Ранее премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за прагматичных соображений.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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