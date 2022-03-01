Европарламент большинством голосов принял резолюцию о вступлении Украины в Евросоюз и осуждении агрессии РФ

КИЕВ. 1 марта. УНН. Европарламент подавляющим большинством голосов принял необязательную резолюцию, призывающую институции Евросоюза “работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС”, пишет УНН.

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Так, за резолюцию “Российская агрессия против Украины” проголосовало 637 европарламентариев, еще 13 были против и 26 удержались от голосования.

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Резолюция “призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе и на основе заслуг, а тем временем продолжать работать над ее интеграцией в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации”.

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Также документ призывает расширить санкции против российской экономики а также оборонно-промышленного комплекса, и тем самым способности Российской Федерации угрожать международной безопасности в будущем, а также распространить санкции на Беларусь на основе ее поддержки российского вторжения в Украину.

Евродепутаты призывают, в частности, ограничить импорт наиболее важных российских экспортных товаров, включая нефть и газ, запретить новые инвестиции ЕС в Российскую Федерацию, а также новые российские инвестиции в ЕС, заблокировать все российские банки в европейской финансовой системе, отключить Российскую Федерацию и Беларусь от системы SWIFT.

В конце концов депутаты требуют, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила всю военную деятельность в Украине, безоговорочно вывела все военные и военизированные формирования и военную технику со всей международно признанной территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ.

Ранее

Как писал УНН, президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил с речью в Европарламенте, который во вторник намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС.