Должны остановить агрессора как можно быстрее: Зеленский поговорил с Байденом

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом - речь шла об оборонной помощи, передает УНН.

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"Только что имел разговор с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!" - написал Зеленский в Twitter.

Ранее

Президент США Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонную беседу с союзниками и партнерами, чтобы обсудить ситуацию в Украине.