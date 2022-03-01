Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
22380

Должны остановить агрессора как можно быстрее: Зеленский поговорил с Байденом

Должны остановить агрессора как можно быстрее: Зеленский поговорил с Байденом

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом - речь шла об оборонной помощи, передает УНН.

Цитата

"Только что имел разговор с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!" - написал Зеленский в Twitter.

Ранее

Президент США Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонную беседу с союзниками и партнерами, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.