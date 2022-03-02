В Грузии оппозиционеры требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили

КИЕВ. 2 марта. УНН. На фоне широкомасштабных боевых действий в Украине грузинская оппозиция выдвинула властям страны ряд политических требований, главное из которых - отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

Детали

Условия были озвучены на акции протеста в центре Тбилиси, к которой присоединились сотни людей, которые считают неприемлемой позицию Тбилиси по украинскому кризису.

Цитата

“Во-первых, должен уйти Ираклий Гарибашвили. Во-вторых, мы должны перейти к конкретным и действенным шагам, чтобы помочь Украине. Третье наше требование, чтобы сразу после их ухода Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе”, — заявила на митинге лидер партии “Дроа” Элене Хоштария.

После обращения Хоштария участники митинга начали кричать "Иди" в адрес премьера Гарибашвили.

Сейчас акция продолжается. Движение на проспекте Руставели было парализовано.

Акции в поддержку Украины продолжаются в Тбилиси и других городах Грузии с 24 февраля, однако до сих пор они не были политическими. Сегодняшний митинг стал первым, когда сцену заняли лидеры оппозиции.

Добавим

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за прагматичных соображений.