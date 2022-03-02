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В Беларуси говорят, завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам. По данным росСМИ, их время сдвигается

В Беларуси говорят, завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам. По данным росСМИ, их время сдвигается

КИЕВ. 2 марта. УНН. Сейчас последние приготовления к новому раунду переговоров украинской и российской делегаций уже завершаются. Об этом сообщил спикер белорусского МИД Анатолий Глаз, пишет УНН.

Цитата

“Неоднократно заявляли, что мы готовы сделать все возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются. Беларусь подготовлена к любому развитию событий. Главное, чтобы договорились делегации", - говорится в заявлении в Twitter.

Детали

По данным источников росСМИ, время самих переговоров сдвигается. Также они сообщили, что новый раунд переговоров между делегациями России и Украины якобы пройдет на территории Беларуси — в Беловежской пуще.

Ранее

28 февраля на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мелких деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией и тогда будет готовиться к новой.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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