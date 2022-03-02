Новый раунд переговоров с Россией запланирован на 2 марта - Арестович

КИЕВ. 2 марта. УНН. Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта, делегации будут в том же составе, сообщил Общественному советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

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"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же", - рассказал Общественному советник руководителя ОП Алексей Арестович.

Ранее

В Беларуси сказали, что завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам. По данным росСМИ, их время сдвигается.

Дополнение

28 февраля на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мелких деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией и тогда будет готовиться к новой.