Зеленский проинформировал руководство Британии и Нидерландов о ходе обороны Украины

КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонные переговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Нидерландов Марком Рютте. Об этом он написал в Twitter, сообщает УНН.

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“Скоординировали действия с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины и последних преступлениях РФ против гражданского населения. Благодарны Британии за постоянную весомую помощь в противостоянии агрессии. Совместно с партнерами защищаем Украину”, - написал Президент.

Также Президент заявил, что продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Сообщил об отпоре, который Украина дает агрессору. Довел до сведения факты систематических преступных действий РФ в отношении гражданского населения. Выразил благодарность за весомую оборонительную помощь. Совместно противодействуем агрессии!" - пишет Глава государства.