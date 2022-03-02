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Зеленский проинформировал руководство Британии и Нидерландов о ходе обороны Украины

Зеленский проинформировал руководство Британии и Нидерландов о ходе обороны Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонные переговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Нидерландов Марком Рютте. Об этом он написал в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

“Скоординировали действия с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины и последних преступлениях РФ против гражданского населения. Благодарны Британии за постоянную весомую помощь в противостоянии агрессии. Совместно с партнерами защищаем Украину”, - написал Президент.

Также Президент заявил, что продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Сообщил об отпоре, который Украина дает агрессору. Довел до сведения факты систематических преступных действий РФ в отношении гражданского населения. Выразил благодарность за весомую оборонительную помощь. Совместно противодействуем агрессии!" - пишет Глава государства.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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