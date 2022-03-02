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Российский самолет теперь идет туда же, куда пошел российский корабль: 38 стран закрыли небо для РФ

Российский самолет теперь идет туда же, куда пошел российский корабль: 38 стран закрыли небо для РФ

КИЕВ. 2 марта. УНН. Уже 38 государств закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, пишет УНН.

Цитата

“День за днем Россия теряет доступ к небу, морю, торговле, финансовым инструментам, современным технологиям, глобальной экономике. 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Российский самолет теперь идет туда же, куда уже пошел российский корабль”, - сказал министр.

Детали

С его слов, для кораблей уже тоже начинают закрывать порты и территориальные воды. Соответствующие решения уже приняли Канада и Великобритания.

Дополнение

Запад вводит санкции против РФ за вторжение в Украину. 2 марта в официальном журнале ЕС были обнародованы новые санкции против России. Так, Европейский союз закрывает семи российским банкам доступ к системе SWIFT и ввел дополнительные ограничения против РФ за военную агрессию против Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, санкции, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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