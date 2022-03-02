Российские оккупанты не дают эвакуировать мирное население - Монастырский

КИЕВ. 2 марта. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что враг не дает эвакуировать мирное население, сообщает УНН.

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"Из-за российской агрессии только на востоке Украины десятки тысяч людей остались без света и пищи - враг не дает эвакуировать местное население!!!

Ныне сложная гуманитарная ситуация на востоке государства. Особенно остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка, где продолжаются активные боевые действия", - сообщил министр.

По словам Монастырского, сейчас Украина применяет все возможные международные инструменты.

"Правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами и горючим. Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в города, которые в них больше всего нуждаются", - рассказал глава МВД о путях разрешения ситуации.

Он также подчеркнул, что враг будет нести ответственность за каждое свое преступление против украинского народа, поэтому сейчас тщательно документируются все последствия преступных действий путинской армии.

"Нашими глазами для всего мира являются журналисты ведущих международных медиа, за что им большая благодарность.

Спасатели сопровождают их в зоны чрезвычайных событий, пораженные обстрелами российских войск в Киеве и других городах.

Представители масс-медиа видят все — и артиллерийский обстрел детской больницы "Охматдет", и поврежденные жилые дома, и сожженные в результате обстрелов складские здания, и все прочие поврежденныне или уничтоженные врагом объекты. Видят наших детей в бомбоубежищах.

Но самое главное - они видят, какие мы сильные и несокрушимые", - заявил министр, и добавил, что "каждый украинец сегодня - воин".