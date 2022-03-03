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Путин думал, что Запад и НАТО не ответят за лож - Байден

Путин думал, что Запад и НАТО не ответят за лож - Байден

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден на своей странице в Twitter написал, что Путин который думал, что Запад и НАТО не дадут ответа, все же получил ее. Об этом сообщает УНН.

Детали

По мнению лидера Соединенных Штатов, Путин не был готов к таким серьезным санкциям со стороны Запада и НАТО, и отметил, что потратил много времени для объединения лидеров других стран за для этого.

Цитата

"Я потратил бесчисленное количество часов, объединяя наших европейских союзников. Мы противостояли русской лжи правдой. И теперь свободный мир привлекает его к ответственности", - говорится в заметке.

Напомним

Накануне Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США имеет четкую цель-преследовать российских олигархов, для того, чтобы изъять их яхты, роскошные апартаменты и их имущество в целом.

Источник: УНН
Теги: США, Джо Байден
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