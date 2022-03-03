Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
22170

Переговоры Украины с Россией: программа минимум - гуманитарные коридоры

КИЕВ. 3 марта. УНН. Украина на переговорах с Россией планирует обсудить вопрос об открытии гуманитарных коридоров в страну. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.

Цитата

"Через два часа стартуем. Программа минимум - гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", - написал депутат перед вылетом на переговоры.

Ранее

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры с российской.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, к мельчайшим деталям, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией, и тогда должна была готовиться к новой встрече.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.