Макрон и Путин провели третий разговор с момента вторжения России в Украину: детали

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Франции Эмануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели сегодня 90-минутный телефонный разговор. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец, пишет УНН.

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Отмечается, что это уже третий разговор Макрона с Путиным после вторжения россии в Украину.

По данным журналистов, помощник Макрона, выступая на условиях анонимности, заявил, что французский лидер говорил с Путиным, а "затем позвонил президенту (Владимиру) Зеленскому" в Киев.

Эту информацию подтверждает и сегодняшнее расписание французского президента, опубликованное на сайте Елисейского дворца.