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Кулеба обсудит вопрос о закрытии неба над Украиной с министрами НАТО

Кулеба обсудит вопрос о закрытии неба над Украиной с министрами НАТО

КИЕВ. 3 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра примет участие во встрече глав МИД НАТО где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной. Об этом глава украинского дипведомства сообщил в эфире одного из телеканалов в четверг, пишет УНН.

Цитата

“Завтра состоится встреча министров иностранных дел НАТО, я приму в ней участие онлайн, и это будет ключевая тема моего общения с коллегами-министрами, будем работать”, - сказал министр.

Детали

По его словам, вопрос стоит шире, речь и о противовоздушной и противоракетной обороне Украины.

“Это сейчас самое уязвимое место, поэтому надо говорить не только о закрытии неба, но и о системной и очень серьезной поддержке со стороны партнеров противовоздушной обороны Украины, то есть о предоставлении нам конкретного, плотного противовоздушного вооружения”, - пояснил Кулеба.

Как отметил дипломат, - одно дело, когда партнеры передают ПЗРК, однако Украине нужна гораздо более серьезное противовоздушное оружие, над ее получением в настоящее время ведется работа.

Ранее

Накануне петиция на портале Оpenpetition с просьбой к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Дмитрий Кулеба
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