Второй раунд переговоров: в ОП заявили, что Украина не получила результатов, на которые рассчитывала

КИЕВ. 3 марта. УНН. Во время второго раунда переговоров с Россией, украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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«Только что завершился второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению мы не получили тех результатов на которые рассчитывали, единственное что я могу сказать, что обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект потому что достаточно много городов находятся в окружении. Там драматическая ситуация продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации», - сказал Подоляк.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина на переговорах с Россией планирует обсудить вопрос об открытии гуманитарных коридоров в страну.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, к мельчайшим деталям, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией, и тогда должна была готовиться к новой встрече.