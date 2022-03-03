Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23535

Второй раунд переговоров: в ОП заявили, что Украина не получила результатов, на которые рассчитывала

Второй раунд переговоров: в ОП заявили, что Украина не получила результатов, на которые рассчитывала

КИЕВ. 3 марта. УНН. Во время второго раунда переговоров с Россией, украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

«Только что завершился второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению мы не получили тех результатов на которые рассчитывали, единственное что я могу сказать, что обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект потому что достаточно много городов находятся в окружении. Там драматическая ситуация продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации», - сказал Подоляк.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина на переговорах с Россией планирует обсудить вопрос об открытии гуманитарных коридоров в страну.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, к мельчайшим деталям, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией, и тогда должна была готовиться к новой встрече.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.