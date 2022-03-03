"Сядь со мной за стол переговоров, только не 30-метровый": Зеленский обратился к Путину

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России сесть за стол переговоров, только без расстояния на 30 метров. Об этом он заявил во время пресс-конференции представителями западных СМИ, передает корреспондент УНН.

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"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном и Шольцем – я ж сосед!...Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко не исключает возможности встречи президента РФ Владимира Путина и Украины Президента Украины Владимира Зеленского в случае прогресса на мирных переговорах.

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о возможности встречи Путина и Зеленского.