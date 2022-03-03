Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
29775

"Сядь со мной за стол переговоров, только не 30-метровый": Зеленский обратился к Путину

"Сядь со мной за стол переговоров, только не 30-метровый": Зеленский обратился к Путину

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России сесть за стол переговоров, только без расстояния на 30 метров. Об этом он заявил во время пресс-конференции представителями западных СМИ, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном и Шольцем – я ж сосед!...Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко не исключает возможности встречи президента РФ Владимира Путина и Украины Президента Украины Владимира Зеленского в случае прогресса на мирных переговорах.

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о возможности встречи Путина и Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.