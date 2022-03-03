Список компаний и корпораций, поддержавших бойкот против России и Беларуси

КИЕВ. 3 марта. УНН. Каждый день все больше компаний разрывают сотрудничество с Россией и Беларусью из-за развертывания войск на территории Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

С каждым днем против России, из-за вторжения в Украину, все больше компаний закрывают предприятия, отменяют сотрудничество и поддерживают мировой бойкот против агрессора. Впоследствии, из-за того, что Беларусь поддерживает российские действия в Украине, против Лукашенко и страны в целом тоже начали вводить санкции.

Сейчас это актуальный список компаний, которые полностью или временно сорвали труд в России:

1-2-3 Production - продакшн, который снимал сериал "Анна Каренина" для Netflix. Производство остановлено.

AirBus - как и Boeing остановили обслуживание российских авиакомпаний.

Acne Studios - бренд одежды - приостановили работу в России.

American Express - прекратили работу с банками России.

ASOS-остановка поставки своей продукции.

Aston Martin - прекратил работу в России.

Better World Books - онлайн-магазин подержанных и новых книг с доставкой по миру - удалил Россию из списка стран для доставки.

BLAST-Международная ассоциация киберспорта-участники из России и Белоруссии исключены.

BWF-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

Bentley-остановка поставок в Россию.

Canon - все магазины закрываются.

Central Partnership - прекратил работу в России.

COS-бренд одежды-закрытие всех магазинов в России.

Captain Morgan прекращение поставок.

Chivas Regal прекращение поставок.

Daimler Truck-производитель грузовиков, расторгших контракт с Камаз.

Ducati-выход с рынка.

Deutsche Börse-прекратил торговлю всеми русскими ценными бумагами.

Dmarket - площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items - заморозил все счета пользователей из России и Белоруссии.

EA Sports - команды и клубы России удалены из спортивных симуляторов FIFA и NHL.

European Athletics-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

Farfetch - онлайн-магазин эксклюзивной одежды остановил работу в России.

FIBA-баскетбол-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

FINA-плавание-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

FIS-Лыжный спорт-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

FIFA - самарские "Крылья советов" уже готовятся к проведению товарищеских матчей с клубами из Северной Кореи.

FIVB - международная федерация волейбола объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России.

HAPAG Lloyd — контейнерные перевозчики отменяют все заказы.

H & M-останавливает работу всех магазинов в России.

Honda-выход с рынка.

Hyundai - закрывают заводы в России. Около 3000 человек уволены.

IBU - биатлон - исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

IFW - тяжелая атлетика - запретили использовать национальный флаг и гимн.

IHF - гандбол-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

ISU-Конькобежный спорт-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

ITF теннис (одна из ассоциаций) - исключение всех спортсменов России и Белоруссии с международных соревнований.

ITTF-настольный теннис-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

IIHF — хоккей — отстранила Россию и Беларусь и лишила Россию права проведения ЧМ в 2023 году.

IHerb - крупнейший ритейлер Бадов - перестал принимать заказы из России, Белоруссии и Молдовы.

Jameson прекращение поставок и отмене маркетинговых проектов.

Johnnie Walker-прекращение поставок и отмена маркетинговых проектов.

KRAKEN - криптобиржа - блокирует счета пользователей из России.

Lamborghini-выход с рынка.

Land Rover-выход с рынка.

Mazda-выход с рынка.

MAN — автоконцерн прекратил поставки грузовиков и комплектующих для их производства в России и Белоруссии.

Michelin - удаление из мирового гида ресторанов. Также исключение из ассоциации 50Best - топ-50 лучших ресторанов мира.

MMA — смешанные единоборства — приостановили членство в федерации для бойцов из России и Белоруссии.

Matchesfashion - онлайн-магазин больше не принимает заказы в России.

McKinsey & Co - консалтинг и стратегическое управление для крупного бизнеса и госструктур - разрывают все контракты с клиентами из России.

Net-a-Porter - британский онлайн-магазин перестал принимать и доставлять заказы в Россию.

Nissan-поставка нового Pathfinder остановлена, идет подготовка к выходу с рынка.

NOKIA прекращает поставки оборудования для мобильных операторов: Вымпелком, Tele2, Мегафон, MTC. Кроме того, NOKIA вместе с компанией Yardo занимались выпуском базовых станций 4G и 5G и развивала инфраструктуру покрытие станциями Россию. После отзыва лицензии эта программа остановится.

Ocean Network Express - поставки в/из России остановлены.

OKKO-заблокирована как одна из структур "Газпром".

Oracle - второй по величине в мире производитель серверов и программного обеспечения после Microsoft - останавливает работу в России.

Ozon-NY биржа и NASDAQ приостановили торговлю акциями компании. За неделю капитализация уменьшилась с 3,7 млрд $ до 2,5 млрд $.

Poster-закрыла доступ всем клиентам из России и Белоруссии к своему сервису учета для ресторанов.

Qmall - криптобиржа - блокирует счета пользователей из России.

Samsung - отменила продаж модели Galaxy S22, идет подготовка к полному уходу с рынка.

Siemens Energy - все новые проекты в России закрываются.

SKF-крупнейший в мире производитель подшипников, временно останавливает поставки российским покупателям.

Staropramen и еще с десяток чешских производителей пива останавливают поставки товара.

Steam - гигантская платформа для рассчитанных на много пользователей игр - блокировки пользователей из России и запрет на оплату каких-либо опций.

Specialty Coffee Association - исключение из мировых чемпионатов кофе.

Spotify - стриминг полностью выходит из России.

Tesla - поставка товаров в Россию прекращена.

Venice Film Festival - запрет на участие делегации России и посещение гостям из России.

UCI / ICU - велосипедный спорт - исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

USFSA-фигурное катание-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.

YouTube - обсуждается широкая программа блокировки каналов и отдельных видео в России.

VK - за неделю капитализация упала с 1,2 млрд. До 175 млн. $.

WePlay Esports - не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке.

Wish-большая e-commerce платформа-готовят заявление о выходе с рынка.

Wintershall Dea - отказывается от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России.

Xiaomi - обсуждают санкции против России. США попросили Китай уважать мировые санкции, иначе запретят поставки важных комплектующих.