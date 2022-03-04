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Министр энергетики США заявила, что действия РФ на ЗАЭС являются безрассудными и должны прекратиться

Министр энергетики США заявила, что действия РФ на ЗАЭС являются безрассудными и должны прекратиться

Дженнифер Грэнхолм

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала российские власти прекратить военные действия у Запорожской АЭС, на которой произошел пожар. Об этом она написала на своей странице в Twitter, информирует УНН.

Цитата

"Я только что говорила с министром энергетики Украины о ситуации на Запорожской АЭС. Российские военные действия вблизи являются безрассудными и должны прекратиться. Министерство энергетики США активизировало свою группу реагирования на ядерные инциденты и следит за событиями в консультации с Министерством обороны США, Комиссией по ядерному регулированию и Белым домом. Мы не видели повышенных показателей радиации вблизи объекта", - написала Грэнхолм.

Детали

По ее словам, реакторы станции защищены прочными защитными конструкциями и безопасно останавливаются.

Кроме того, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что по словам городского головы Энергодара Дмитрия Орлова ситуация на АЭС остается сложной.

"Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил, что пожар на Запорожской АЭС уже ликвидирован, а обстрел со стороны оккупантов прекратился около трех часов ночи. Но ситуация продолжает оставаться сложной", - говорится в сообщении.

Дополнение

В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС. Пожар на Запорожской АЭС уже ликвидирован.

По данным ОГА, радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается без изменений и не несет угрозу населению.

Источник: УНН
Теги: США, АЭС, Запорожье и Запорожская область, Запорожская АЭС
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