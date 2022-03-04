Дело в ЕСПЧ против РФ, защита реестров, браки сразу же после заявления: как работает юстиция в военное время

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюсюка в Facebook сообщил об изменениях в некоторых процедурах и услугах, где привлечен Минюст, в военное время, а также о действиях ведомства на юридическом фронте против РФ, пишет УНН.

Детали

Малюсюка привел краткое описание важнейших действий Минюста за время войны:

Юридическая война:

Инициировали новое дело в ЕСПЧ против РФ, в рамках которого уже получили обеспечительную меру, который запрещает россиянам совершать ряд действий. Это их, конечно, не остановило, но юридические позиции для будущих процессов ослабило, указал министр.



Также ЕСПЧ по нашей просьбе остановил рассмотрение дел против Украины.



Кроме того, постановлением КМУ наложили мораторий на исполнение обязательств перед лицами, связанными с РФ, а также на отчуждение их активов. "Прошу нотариусов и банковское сообщество обратить особое внимание на это постановление, оно будет опубликовано в течение ближайших часов", - отметил Малюська.



Работаем над тем, чтобы забрать в качестве компенсаций имущество РФ, заблокированное за границей. "Наверняка это займет годы, но оно того стоит", - указал министр.

Реестры : агрессор активно интересуется ключевыми реестрами Минюста, поэтому мы ограничили их функционирование по кругу пользователей и региону. "Ограничения являются динамичными и меняются в зависимости от хода войны. Если кто хочет срочно продать/купить недвижимость или же корпоративные права - просьба немного подождать, безопасность важнее", - отметил глава Минюста.

: агрессор активно интересуется ключевыми реестрами Минюста, поэтому мы ограничили их функционирование по кругу пользователей и региону. "Ограничения являются динамичными и меняются в зависимости от хода войны. Если кто хочет срочно продать/купить недвижимость или же корпоративные права - просьба немного подождать, безопасность важнее", - отметил глава Минюста. ГРАГС :

: Если кто из ребят думал, что участие в боевых действиях поможет оттянуть дату бракосочетания, то нет, не получится, мы женим в любых условиях, отметил Малюсюка. "Более того, жениться можно в день подачи заявления прямо в РАГС. А если серьезно, то РАГСы действительно выполняют практически весь свой функционал и стали даже доступнее - мы освободили наших граждан от уплаты всех сборов и платежей при предоставлении услуг. Коллеги регулярно перебрасывают мне фото бракосочетаний военных, теробороны, врачей в городах, где ведутся активные боевые действия. Любовь не остановить", - добавил он.



Смерти и рождения тоже регистрируются.

Исполнительная служба :

: Распоряжением КМУ освободили от блокировки карточные счета по долгам до ста тысяч гривен. В военное время люди должны иметь возможность оплачивать товары и услуги.



Так же были приостановлены отчисления по долгам из пенсионных выплат.



Исполнительные действия временно не осуществляются.



Передали все конфискованное имущество, находившееся в структуре Минюста на хранении, на нужды армии.

Нотариат : урегулировали отдельные проблемные вопросы, связанные с действиями нотариата в условиях войны и регионах, охваченных боевыми действиями.

: урегулировали отдельные проблемные вопросы, связанные с действиями нотариата в условиях войны и регионах, охваченных боевыми действиями. Исполнения уголовных наказаний :

: Уголовно-исполнительная служба выполняет свою работу на отлично, говорит министр. "Несмотря на многочисленные попытки РФ раскатать ситуацию в тюрьмах и СИЗО, им это не удалось. Ну и узникам тоже благодарность - сидят более-менее тихо в сложных психологических условиях", - указал министр.



Ряд бывших АТОшников были помилованы и направлены на защиту Украины. Списки готовили очень осторожно, чтобы выпускать лишь ограниченный круг патриотов, не представляющих опасности для общества, добавил Малюська.

"Мир перевернулся, но мы стоим. Горжусь армией - вы герои. Слава Украине!" - подытожил министр.