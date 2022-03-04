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Блинкен об атаке Кремля: миллионы людей по всей Украине оказались в ловушке, РФ уничтожает инфраструктуру

Блинкен об атаке Кремля: миллионы людей по всей Украине оказались в ловушке, РФ уничтожает инфраструктуру

Энтони Блинкен

КИЕВ. 4 марта. УНН. Из-за атаки России миллионы людей по всей Украине сейчас оказались в ловушке, в ужасных условиях.
И РФ продолжает уничтожать критическую инфраструктуру. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе, передает УНН.

Детали

По словам Блинкена, стабильность в Европе просто висит на волоске. И международное право, международный порядок имеет решающее значение для поддержания мира и безопасности, и все это оказалось под угрозой российскими действиями - абсолютно необоснованным вторжением в Украину.

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"Все больше страдает мирное население ... Более миллиона беженцев уже сейчас покинули Украину и оказались в соседних странах. Миллионы людей по всей Украине сейчас оказались в ловушке, в ужасных условиях. Россия продолжает уничтожать критическую инфраструктуру", - сообщил глава Госдепа.

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Также в своем выступлении он упомянул о сложной ситуации в Мариуполе.

"Например, мэр Мариуполя говорит, что большинство жителей города находятся без воды, без электричества, без отопления. И почти большинство города уничтожено. Люди, женщины, дети, гражданское население не может оставить (Мариуполь - ред.). Нехватка продовольствия, нехватка медикаментов ощущается. И сейчас мэр сказал: "Нас просто уничтожают. Нас разрушают". И мир наблюдает, что Россия уже прибегала к этой страшной тактике и прежде всего в Сирии, Чечне", - резюмировал Блинкен.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина
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