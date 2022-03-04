Записал видео из своего кабинета: Зеленский подтвердил, что он в Киеве

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео из своего рабочего кабинета на Банковой и подтвердил, что находится в Киеве. Ролик появился на его странице в Instagram, передает УНН.

Цитата

"Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал: из Украины, из Киева, из офиса. Я нахожусь здесь, на месте. Никто никуда не убежал. Мы работаем", - заявил Зеленский, опровергая информацию, что он якобы уехал из Украины.

Напомним

Зеленский наградил орденами и медалями 76 военных, из них 37 — посмертно.