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Зеленский проведет переговоры с американскими сенаторами - CNN

Зеленский проведет переговоры с американскими сенаторами - CNN

КИЕВ. 5 марта. УНН. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с американскими сенаторами. Встреча пройдет по видеосвязи в 16:30 по киевскому времени. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По информации издания, сенаторы от Демократической и Республиканской партий получили приглашение принять участие в Zoom-встречи с Зеленским. Отмечается, что она запланирована на субботу на 09:30 по восточному времени (16:30 по Киеву).

Как отметил один из собеседников издания, посольство Украины в Вашингтоне распространило приглашение на встречу с Зеленским среди сенаторов. Состав участников и темы переговоров не называются.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение, которое начал на украинском языке.

Источник: УНН
Теги: переговоры, Владимир Зеленский
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