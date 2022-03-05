Десятый день сопротивления: военные ресурсы врага в Украине заканчиваются - Резников

КИЕВ. 5 марта. УНН. Из-за снижения темпов наступления и сопротивления украинцев Россия меняет тактику. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщая о десятом дне сопротивления, пишет УНН.

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"9 дней 4 часа 2 минуты. Украина защищает мир. Десятый день сопротивления российским террористам. Десятый день мужества Вооруженных Сил, гвардейцев, пограничников, спасателей, бойцов других силовых структур, всех Украинцев, которые героически держат оборону. Благодаря всему нашему народу планы кремля за двое суток покорить украинцев, захватить большие города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились", - написал Резников в Facebook.

"Так, враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует лишь небольшую территорию. И наши Защитники и Защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов. Учитывая снижение темпов наступления и сопротивление Украинцев, Россия меняет тактику", - добавил министр обороны.

Детали

На сегодня, указал министр, наиболее уязвимым является украинское небо. "Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной, как атомные и гидроэлектростанции", - отметил он.

"Великая" армия показала истинное нутро - террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население - на детей, на женщин, на невооруженное мирное население. Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садикам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами женщин и детей, что эвакуируются, - это тактика испуганных шакалов. Но я уверенно говорю - за каждую жизнь, за каждую слезу враг ответит", - отметил Резников.

Он указал, что восхищается силой украинцев в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне и всех других городов, где сейчас труднее всего. "Мужество наших людей поразительно! Даже те, кто без оружия, бабушки, выходят на защиту своих домов. Проклятия на головы оккупантов сыпятся как на украинском, так и на русском языках. У нас не было и нет языковых различий. На всех языках оккупанту указывают направление российского военного корабля. Люди всех 100 национальностей, для которых Украина является родным домом", - отметил Резников.

О режиме тишины и гуманитарных коридорах

"Мы работаем над внедрением режима тишины и открытием гуманитарных коридоров. Враг не знает, что такое ценность человеческой жизни, но мы сделаем все для помощи нашим гражданам. Мы надеемся, что гуманитарный коридор заработает и мы сможем вывезти мирных жителей", - указал министр.

Ситуация на направлениях обороны

"Что касается текущей ситуации по направлениям. Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага", - отметил Резников.

По его словам, основные усилия оккупантов были сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага, наносят поражение его наступательным группировкам.

На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

На Сиверском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах. В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водной преградой стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно осуществляют огневое поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию как и раньше, силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении наши защитники осуществляют прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению окружения города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов.

"Потери личного состава врага растут. Говорить об мотивированности - излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск - ниже нулевого. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи врага в плен растет. И не одиночных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие из них уже поняли - их предали. Поэтому, повторю, единственный способ для оккупанта уберечь свою жизнь - сдаться в плен", - указал министр.

"Борьба продолжается. Но Украинцы во всех городах четко дают понять - россию здесь никогда не ждали! Мы на своей земле и оккупантам здесь не рады! Держим строй и вместе к победе!" - подытожил Резников.