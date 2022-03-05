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Зеленский: посмотрим, можно ли пойти в переговорах с РФ дальше эвакуации

Зеленский: посмотрим, можно ли пойти в переговорах с РФ дальше эвакуации

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 марта. УНН. После проведения эвакуации из окруженных украинских городов можно будет посмотреть, можно ли пойти дальше в переговорах с РФ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу, пишет УНН.

Цитата

“На переговорах в Беларуси стороны договорились о первом шаге, чтобы вернуть хотя бы 1% человечности от нормального уровня. Городам, которые в окружении, которые уничтожают, которые переживают худшие дни - гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей, особенно женщин и детей, людей старшего возраста, дать продукты питания тем, кто остается”, - сказал Зеленский.

Детали

По словам Главы государства, помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны иметь возможность выйти.

“Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны, потому что если все уйдут, то чей тогда будет этот город?.. Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе”, - добавил Глава государства.

Дополнения

В Волновахе и Мариуполе с 9:00 субботы подтвержден "режим тишины". В Мариуполе с 11:00 субботы начинается эвакуация мирного населения.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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